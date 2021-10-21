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СМИ сообщили о задержании в Турции четверых россиян

09:58, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о задержании в Турции четверых россиян
09:58, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
81
0
#задержание\n#арест\n#Россия\n#Украина\n#Узбекистан\n#Турция
Фото: pixabay.com
81
0

Их обвиняют в военном и политическом шантаже.

Стамбул. Турция. Четверых россиян, а также граждан Украины и Узбекистана арестовали в Турции. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Hurriyet.

Как сообщили газете в главной прокуратуре Стамбула, задержанных обвиняют в «военном и политическом шпионаже». Кроме того, их подозревают в «подготовке нападений на чеченских оппозиционеров».

По данным Hurriyet, имена задержанных россиян — Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Задержанный украинец — Игорь Ефрим, гражданин Узбекистана — Амир Юсупов.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Турции у газеты нет.

09:58, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
81
0
#задержание\n#арест\n#Россия\n#Украина\n#Узбекистан\n#Турция
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