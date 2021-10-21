СМИ сообщили о задержании в Турции четверых россиян

Их обвиняют в военном и политическом шантаже.



Стамбул. Турция. Четверых россиян, а также граждан Украины и Узбекистана арестовали в Турции. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Hurriyet.

Как сообщили газете в главной прокуратуре Стамбула, задержанных обвиняют в «военном и политическом шпионаже». Кроме того, их подозревают в «подготовке нападений на чеченских оппозиционеров».

По данным Hurriyet, имена задержанных россиян — Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Задержанный украинец — Игорь Ефрим, гражданин Узбекистана — Амир Юсупов.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Турции у газеты нет.