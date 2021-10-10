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Протестующие пытались взять штурмом дом экс-президента Украины Петра Порошенко

16:03, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
Протестующие пытались взять штурмом дом экс-президента Украины Петра Порошенко
16:03, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Украина\n#акции протеста\n#Петр Порошенко
Фото: pixabay.com
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Столкновение произошло в ночь на 10 октября.

Киев. Украина. В ночь на 10 сентября у дома бывшего президента Украины Петра Порошенко произошли столкновения между его противниками и его сторонниками. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание Vesti.ua.

Отмечается, что толпу на штурм побудили провокационные речи выступавших. Очевидцы сообщали, что протестующие шесть раз пытались штурмом брать дом, но каждый раз их разгоняла полиция.

Акция протеста связана с возможной причастностью бывшего президента к госизмене в которой подозревают одного из народных депутатов.

16:03, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
160
0
#Украина\n#акции протеста\n#Петр Порошенко
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