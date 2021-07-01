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Самолет бельгийских ВВС врезался в здание в Нидерландах

16:09, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
Самолет бельгийских ВВС врезался в здание в Нидерландах
16:09, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
58
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#Нидерланды\n#Бельгия\n#авиация\n#авария\n#военные учения\n#крушение самолета
Фото: twitter.com/air_intel
58
0

Причины инцидента неизвестны, пострадали два человека.

Леуварден. Нидерланды. В Нидерландах истребитель F-16 бельгийских ВВС врезался в здание. Инцидент случился на авиабазе Леуварден, пишет РБК.

Авария произошла 1 июля в дневное время. Во время взлета истребитель по неизвестной причине не смог вовремя набрать необходимую высоту и ударился в здание, находившееся напротив. При этом получили ранения 2 человека. Погибших нет. Пилоту удалось катапультироваться. Взрыва и пожара не было.

Известно, что на самолете обкатывали навыки курсанты летных училищ во время учений. Всего в них участвовали 24 человека.

По предварительной информации, пострадал пилот, а также человек, работавший в техническом помещении авиабазы.

Напомним, в июне текущего года во время учений над Черным морем пропал истребитель ВВС Болгарии.

16:09, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
58
0
#Нидерланды\n#Бельгия\n#авиация\n#авария\n#военные учения\n#крушение самолета