Самолет бельгийских ВВС врезался в здание в Нидерландах

Причины инцидента неизвестны, пострадали два человека.



Леуварден. Нидерланды. В Нидерландах истребитель F-16 бельгийских ВВС врезался в здание. Инцидент случился на авиабазе Леуварден, пишет РБК.

Авария произошла 1 июля в дневное время. Во время взлета истребитель по неизвестной причине не смог вовремя набрать необходимую высоту и ударился в здание, находившееся напротив. При этом получили ранения 2 человека. Погибших нет. Пилоту удалось катапультироваться. Взрыва и пожара не было.

Известно, что на самолете обкатывали навыки курсанты летных училищ во время учений. Всего в них участвовали 24 человека.

По предварительной информации, пострадал пилот, а также человек, работавший в техническом помещении авиабазы.

Напомним, в июне текущего года во время учений над Черным морем пропал истребитель ВВС Болгарии.