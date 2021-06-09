Истребитель ВВС Болгарии пропал над Черным морем

Самолет исчез с радаров и перестал выходить на связь в ночь на 9 июня.



София. Болгария. Трагедией обернулся полет истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии во время учений над Черным морем. Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, самолет упал 9 июня в территориальных водах страны.

По данным Минобороны страны, борт прекратил выходить на связь и пропал с радаров в 00:45 МСК при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией. Истребитель разыскивают военные моряки, пограничная полиция в ВВС. Пока поиски не увенчались успехом.

В связи с инцидентом военные маневры были приостановлены.

Напомним, 8 июня во время учений польский истребитель МиГ-29 по ошибке обстрелял самолет напарника.