Оползни стали причиной эвакуации 16 тысяч жителей Японии

Сход масс грунта возможен из-за ливней.



Окинава. Япония. Об эвакуации 16 тыс. жителей объявили власти японского города Окинава. Угроза оползней возникла в одноименной префектуре, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой NHK.

Сход больших масс грунта возможен из-за ливневых дождей. На юге страны скорость выпадения осадков может достигать 120 миллиметров в час, сообщают японские синоптики.

Опасность быть погребенными под оползнями нависла над 7,3 тыс. домов, в которых проживают 15,91 тыс. человек. Им предписано покинуть опасные районы. Для размещения эвакуированных в Окинаве открыли два специальных центра.

Добавим, из-за сезона дождей сильные дожди в регионе могут идти до конца июня.