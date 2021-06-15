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Оползни стали причиной эвакуации 16 тысяч жителей Японии

12:19, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
Оползни стали причиной эвакуации 16 тысяч жителей Японии
12:19, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#Окинава\n#дожди\n#стихийное бедствие\n#ливни\n#опасность\n#эвакуация\n#Япония
Фото: pixabay.com
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Сход масс грунта возможен из-за ливней.

Окинава. Япония. Об эвакуации 16 тыс. жителей объявили власти японского города Окинава. Угроза оползней возникла в одноименной префектуре, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой NHK.

Сход больших масс грунта возможен из-за ливневых дождей. На юге страны скорость выпадения осадков может достигать 120 миллиметров в час, сообщают японские синоптики.

Опасность быть погребенными под оползнями нависла над 7,3 тыс. домов, в которых проживают 15,91 тыс. человек. Им предписано покинуть опасные районы. Для размещения эвакуированных в Окинаве открыли два специальных центра.

Добавим, из-за сезона дождей сильные дожди в регионе могут идти до конца июня.

12:19, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
176
0
#Окинава\n#дожди\n#стихийное бедствие\n#ливни\n#опасность\n#эвакуация\n#Япония