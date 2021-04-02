В Азербайджане показали найденные в Карабахе обломки ракет «Искандер»

Модификация и время их использования точно не установлены.



Баку. Азербайджан. Азербайджанские саперы нашли в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». Как заявили в Национальном агентстве по разминированию территорий республики, боеприпасы были якобы использованы Арменией во время военных действий осенью 2020 года, пишет ИА REGNUM.

Фрагменты ракет представители агентства показали 2 апреля на предприятии «Азерландшафт». Они утверждают, что осколки были обнаружены при разминировании территории 15 марта в городе Шуша.

Модификация ракет окончательно пока не установлена. Также не было приведено доказательств использования ракет во время последнего конфликта. Представитель агентства назвал лишь координаты нахождения обломков.

Напомним, об использовании Ереваном «Искандеров» заявлял ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он посетовал на низкую взрываемость их боевой части. В Министерстве обороны России эти сведения опровергли и заверили, что весь боезапас ракет находится на военных складах Армении. Также эта история привела к конфликту премьер-министра с генералитетом и оппозицией.

Добавим, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен посетить Нагорный Карабах по окончании месяца Рамадан.