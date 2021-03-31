Президент Турции решил приехать в Карабах

В частности, он планирует посетить город Шуша.



Анкара. Турция. Реджеп Тайип Эрдоган намерен побывать в отвоеванной Азербайджаном части Нагорного Карабаха. Об этом президент Турции заявил 31 марта на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проходящем в онлайн-режиме, пишет ИА REGNUM.

Визит намечен на период по окончании месяца рамадан, который по мусульманскому календарю длится с 13 апреля по 13 мая. Турецкий лидер посетит, в частности, город Шуша, который азербайджанские войска заняли осенью 2020 года.

Напомним, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, населенного преимущественно армянами и входившего в состав Азербайджана на правах автономии, начался в конце 80 годов 20 века и перешел в активную фазу в 1991 году. Республика провозгласила независимость, что спровоцировало войну, в которой Баку потерял значительные территории (собственно Карабах и многие районы вокруг). После 3 лет боев Армения, Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

В конце сентября 2020 года война вспыхнула вновь. Бои между войсками НКР, поддерживаемой Арменией, и Азербайджана, которому оказывала военную помощь Турция, продолжались до 10 ноября, пока стороны не договорились о перемирии в Москве. По итогам конфликта Баку вернул себе почти все потерянные в 1990 годы территории вокруг Нагорно-Карабахской автономной области советского периода и часть – в пределах собственно НКАО. В настоящее время за ситуацией в регионе наблюдают российские миротворцы.