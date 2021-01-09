В Индонезии пассажирский самолёт упал в воду

На борту судна находились 59 человек. Данных о россиян пока нет.

Джакарта. Индонезия. Пассажирский самолёт авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду неподалёку от Индонезии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Днём 9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолётом Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты в Понтианак. По данным сервиса Flightradar24, самолёт пропал с радаров вскоре после вылета. Информацию подтвердили в министерстве транспорта Индонезии.

В соцсетях публикуются кадры с предполагаемого места крушения самолёта.

Как пишет «РГ», на борту судна находились 59 человек. Данных о россиянах пока нет.