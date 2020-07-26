Во Франции задержали руандийца, спалившего собор Святых Петра и Павла

Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тыс. евро штрафа.

Нанте. Франция. Во Франции задержали поджигателя, спалившего собор Святых Петра и Павла. Им оказался 39-летний выходец из Руанды, пишет Взгляд со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина был добровольцем, помогавшем в соборе. Он признался, что поджег здание в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах поступка злоумышленник не сообщил.

Руандийцу грозит до 10 лет тюремного заключения и 150 тыс. евро штрафа.

Напомним, один из крупнейших готических соборов страны, расположенный в городе Нанте, загорелся утром 18 июля. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. При пожаре сгорел орган XVII века. Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером.

Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре.