Жительница Китая усыновила 118 детей и попала в тюрьму

Также суд оштрафовал её на 338 тыс. долларов США.

Китай. В китайском городе Уань суд приговорил к 20 годам лишения свободы 54-летнюю местную жительницу Ли Янься. Как сообщили «Известия», ранее женщина усыновила 118 детей.

Ли Янься начала усыновлять детей в 1996 году, а в 2007 году основала свой приют «Деревня любви». С того времени женщина сколотила внушительное состояние. На её банковских счетах арестовано более 3 млн. долларов США. Также в собственности у Ли Янься обнаружены дорогостоящие машины и недвижимость.

Женщину обвинили в шантаже и использовании детей для личного обогащения. По данным полиции, она присваивала себе государственные средства и деньги филантропов, которые направлялись на содержание приюта. Также она использовала усыновлённых детей для запугивания местных чиновников и предпринимателей, при этом некоторые дети даже не являются сиротами и у них есть родители. Однако приют называл их имена для получения субсидий.

Суд признал виновными 15 сообщников Ли Янься, которые, по версии следствия, занимались вымогательством, подделкой документов и мошенничеством. Саму женщину также оштрафовали на 338 тыс. долларов США.