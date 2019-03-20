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Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
93
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#США\n#последствия\n#гибель людей\n#черные ящики\n#крушение самолета
Фото: Flickr
93
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Лайнер с 189 людьми на борту разбился в октябре 2018 года.

США. Агентство Reuters опубликовало записи с бортовых самописцев разбившегося в Индонезии в октябре 2018 года Boeing 737 MAX. Об этом пишет портал «360».  

О проблемах с управлением пилот сообщил уже через 2 минуты после вылета. Следующие 9 минут бортовая электроника предупреждала о ложном режиме сваливания. Диспетчеры получили сообщение, что лайнер планируют поднять до высоты 1,5 км. Однако автоматика начала опускать нос самолета.

Капитан старался исправить ошибку, задирая нос лайнера, однако автопилот не позволял ему этого сделать.

Тогда управление взял на себя второй пилот. В это время капитан обратился к руководству по эксплуатации. За минуту до крушения диспетчеры приняли сообщение об расчистке неба под самолетом.

Boeing понесло к земле. Во время надвигающейся катастрофы капитан молчал, второй пилот молился.

29 октября погибли все 189 человек, находящихся на борту Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air.

Вторая подобная трагедия этой серии «Боинга» произошла 10 марта в Эфиопии. Самолет рухнул через несколько минут после взлета. Перед этим диспетчеры получили от пилотов сообщение о проблемах с управлением.

Многие страны мира, в том числе Россия, закрыли небо для Boeing 737 MAX. В СМИ появилась информация, что пилотов этой серии обучали с помощью планшета, так как профсимулятор не был готов. Концерн решил поставить на паузу поставку лайнеров и обновить их ПО.

Потери  компании из-за отказов от 737 MAX оценили в 2,4 млрд долларов. 

 

16:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
93
0
#США\n#последствия\n#гибель людей\n#черные ящики\n#крушение самолета

 

 

 


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