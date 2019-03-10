157 человек находились на борту «Боинга», разбившегося по пути в Найроби

Информации о россиянах на борту воздушного судна пока нет.

Аддис-Абеба. Эфиопия. На борту воздушного судна «Боинг 737», потерпевшего катастрофу по пути из Аддис-Абебы в Найроби, находились 157 человек. Как пишет Интерфакс со ссылкой на «Би-би-си», это 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Сообщается, что борт, принадлежавший авиакомпании Ethiopian Airlines, упал вскоре после вылета из аэропорта. Пока неизвестно, удалось ли кому-то выжить. Портал «RT» в Твиттере со ссылкой на посольство России в Кении сообщает, что также пока нет информации о россиянах на борту «Боинга».

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.