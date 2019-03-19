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Потери Boeing из-за отказов от 737 MAX оценили в 2,4 млрд долларов

15:47, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
15:47, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
166
0
#США\n#Минтранс\n#деньги\n#убыток\n#крушение самолета\n#самолет
Фото: www.maxpixel.net
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На данный момент компания потеряла 1,4 млрд долларов.

США. Авиаконцерн Boeing потеряет за 2019 год 2,4 млрд долларов. Такие цифры указаны в бюллетене для инвесторов банка Bank Of America Merrill Lynch, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент потери компании оценили в 1,4 млрд долларов. При этом в банке допускают, что концерну придется учитывать на своем балансе дополнительно самолетов на 5,5 млрд долларов из-за их простоя.

В это же время в кредитной организации считают, что «Боинг» продолжит строить по 52 лайнера в месяц, чтобы не допустить сбой в продуктовой цепочке.

Напомним, 10 марта на 6 минуте после взлета рухнул самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В трагедии погибли 157 человек. В октябре 2018 года произошло подобное крушение самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

18 марта Минтранспорта США начало проверку деятельности Федерального авиационного управления страны, которое выдало сертификаты на полеты «Боинга».

Также в СМИ появилась информация, что пилоты модели MAX обучались на планшетах, так как авиаконцерн не предоставил симуляторов.

Многие страны мира закрыли небо для Boeing 737 MAX, в том числе и Россия.

15:47, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
166
0
#США\n#Минтранс\n#деньги\n#убыток\n#крушение самолета\n#самолет

 

 

 


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