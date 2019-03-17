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Пилотов Boeing 737 Max 8 обучали с помощью приложения на iPad

18:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
18:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#обучение\n#пилоты\n#полет\n#крушение самолета\n#самолет
Фото: www.maxpixel.net
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Также они получили 13-страничный буклет.

США. The New York Times сообщила, что пилоты осваивали новый Вoeing 737 Max 8 с помощью приложения на iPad. Об этом пишет портал «360».

Это связано с тем, что компания ввела воздушное судно в эксплуатацию до того, как построила симулятор. Обучающий курс длился всего 2 часа. Кроме приложения на планшет, в помощь пилотам направили 13-страничный буклет.

Напомним, Boeing 737 Max 8 эфиопской авиакомпании разбился 10 марта 2019 года. На борту находились 157 пассажиров.

Катастрофа произошла через 6 минут после вылета. Эксперты установили, что пилоты начали испытывать трудности с управлением на второй минуте.

Многие страны, в том числе Россия, закрыли небо для Boeing 737 Max 8.

18:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
125
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#обучение\n#пилоты\n#полет\n#крушение самолета\n#самолет

 

 

 


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