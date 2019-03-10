play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

На борту разбившегося в Эфиопии «Боинга» были трое россиян

16:41, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
16:41, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
146
0
#авиакатастрофа\n#Эфиопия\n#происшествие
Фото: facebook.com (Ethiopian Airlines)
146
0

В авиакатастрофе никто не выжил.

Аддис-Абеба. Эфиопия. Трое россиян находились на борту «Боинга», упавшего через 6 минут после взлета в Эфиопии. Как сообщают «Известия», об этом рассказали представители авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежит воздушное судно. Напомним, что на борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил. «Боинг» летел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.

Пассажирами самолета были граждане из 33 государств, в том числе восемь граждан КНР, 32 гражданина Кении и 17 — Эфиопии.

По данным сервиса Flightradar24, вертикальная скорость Boeing была неустойчивой. Перед крушением самолет поднялся чуть выше 2,6 км и набрал скорость порядка 700 км/ч.

16:41, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
146
0
#авиакатастрофа\n#Эфиопия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
4196

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

3404
17:15, 04 марта, 2019

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

2973
14:08, 06 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2955
13:10, 05 марта, 2019

В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода

2818
11:10, 04 марта, 2019

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

17:36, 05 марта, 2019
1562

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1398
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

1186
10:55, 03 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1057
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

851
18:26, 05 марта, 2019

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

11:10, 03 марта, 2019
2285

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1889
09:28, 06 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1775
09:50, 05 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

1003
19:00, 04 марта, 2019

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

908
15:34, 04 марта, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 70: Ольга Абрамова в гостях у Энвиля Касимова

07 марта, 2019

Мастер класс Энвиля Касимова в Удмуртском музее изобразительных искусств

07 марта, 2019

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

06 марта, 2019