На борту разбившегося в Эфиопии «Боинга» были трое россиян

В авиакатастрофе никто не выжил.

Аддис-Абеба. Эфиопия. Трое россиян находились на борту «Боинга», упавшего через 6 минут после взлета в Эфиопии. Как сообщают «Известия», об этом рассказали представители авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежит воздушное судно. Напомним, что на борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил. «Боинг» летел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.

Пассажирами самолета были граждане из 33 государств, в том числе восемь граждан КНР, 32 гражданина Кении и 17 — Эфиопии.

По данным сервиса Flightradar24, вертикальная скорость Boeing была неустойчивой. Перед крушением самолет поднялся чуть выше 2,6 км и набрал скорость порядка 700 км/ч.