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Рейс Стокгольм-Ницца срочно сел из-за угрозы взрыва бомбы

15:30, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:30, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
142
0
#аэропорт\n#бомба\n#Швеция\n#самолет
Фото: Pixabay
142
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На борту находились 169 человек.

Швеция. Самолет норвежских авиалиний экстренно вернулся в аэропорт Арланда в Стокгольме после поступления информации о возможной бомбе на борту. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Mirror.

Борт с 169 пассажирами вылетел из Швейцарии и держал курс на французскую Ниццу.

К севшему самолету отправили сотрудников спецслужб.

Напомним, ранее пассажир рейса Сургут-Москва прорвался в кабину пилотов и потребовал направить рейс в Афганистан. Подозреваемого в захвате самолета арестовали на 2 месяца.

15:30, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
142
0
#аэропорт\n#бомба\n#Швеция\n#самолет

 

 

 


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