Рейс Стокгольм-Ницца срочно сел из-за угрозы взрыва бомбы

На борту находились 169 человек.
Швеция. Самолет норвежских авиалиний экстренно вернулся в аэропорт Арланда в Стокгольме после поступления информации о возможной бомбе на борту. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Mirror.
Борт с 169 пассажирами вылетел из Швейцарии и держал курс на французскую Ниццу.
К севшему самолету отправили сотрудников спецслужб.
Напомним, ранее пассажир рейса Сургут-Москва прорвался в кабину пилотов и потребовал направить рейс в Афганистан. Подозреваемого в захвате самолета арестовали на 2 месяца.