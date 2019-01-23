СК опубликовал видео допроса захватчика самолета Сургут-Москва

Бортпроводницы отметили, что от мужчины не пахло алкоголем.

Москва. Пассажир с рейса Сургут-Москва, попросивший направить самолет в Афганистан, заявил, что не хотел лететь в ближневосточную страну. Видео допроса опубликовал СКР на своем YouTube-канале.

Напомним, 22 января, пилот «Аэрофлота» был вынужден совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за дебошира на борту. Уже на земле захватчика задержали правоохранители. Оружия у него не оказалось.

На вопрос следователей, почему он потребовал сменить маршрут, Павел Шаповалов ответил, что «не все так просто, как кажется с первого раза» и «мне туда не надо было».

Кроме того, задержанный отрицал употребление им перед полетом наркотиков и других психотропных веществ.

41-летний Шаповалов подозревается в захвате воздушного судна, сообщила пресс-служба следственного комитета России, сейчас решается вопрос об аресте.

Правоохранители не обнаружили на борту взрывчатых веществ. Также следователи опросили всех совершеннолетних пассажиров, изъяли видео с камер наблюдения.

В апартаментах мужчины в Сургуте также прошли обыски.

Члены экипажа захваченного самолета отметили, что от захватчика не пахло алкоголем.

«Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — рассказала бортпроводница, пишет портал «360».