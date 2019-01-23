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СК опубликовал видео допроса захватчика самолета Сургут-Москва

09:29, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
09:29, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
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#видео\n#захват\n#допросы\n#Следственный комитет России\n#самолет
Фото: Пресс-служба СКР
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Бортпроводницы отметили, что от мужчины не пахло алкоголем.

Москва. Пассажир с рейса Сургут-Москва, попросивший направить самолет в Афганистан, заявил, что не хотел лететь в ближневосточную страну. Видео допроса опубликовал СКР на своем YouTube-канале.

Напомним, 22 января, пилот «Аэрофлота» был вынужден совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за дебошира на борту. Уже на земле захватчика задержали правоохранители. Оружия у него не оказалось.  

На вопрос следователей, почему он потребовал сменить маршрут, Павел Шаповалов ответил, что «не все так просто, как кажется с первого раза» и «мне туда не надо было».

Кроме того, задержанный отрицал употребление им перед полетом наркотиков и других психотропных веществ.

41-летний Шаповалов подозревается в захвате воздушного судна, сообщила пресс-служба следственного комитета России, сейчас решается вопрос об аресте.

Правоохранители не обнаружили на борту взрывчатых веществ. Также следователи опросили всех совершеннолетних пассажиров, изъяли видео с камер наблюдения.

В апартаментах мужчины в Сургуте также прошли обыски.

Члены экипажа захваченного самолета отметили, что от захватчика не пахло алкоголем.

«Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — рассказала бортпроводница, пишет портал «360».

 

09:29, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
102
0
#видео\n#захват\n#допросы\n#Следственный комитет России\n#самолет

 

 

 


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