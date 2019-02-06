Белорус 5 лет перевозил героин через Украину в луковицах

Мужчина был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.





Украина. Находившегося в международном розыске по линии Интерпола белоруса задержали на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на белорусское МВД.

Поиск торговца наркотиков объявили 5 лет назад.

Для транспортировки мужчина использовал в том числе «довольно экстравагантный способ» - упаковывал героин в луковицы.

Еще в 2010 году сотрудники белорусского наркоконтроля задержали автомобиль с российскими номерами на трассе «Брест-Минск-граница России». В машине курьер перевозил 28 кг героина. В том числе 187 упаковок округлой формы, замаскированных под лук.

Благодаря расследованию этого дела правоохранители раскрыли деятельность транснациональной преступной группы, поставляющей героин из Средней Азии через Беларусь на Украину и в страны Евросоюза.