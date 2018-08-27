Пограничники Таджикистана ищут группу боевиков из Афганистана

В группе около 10-12 человек.

Таджикистан. Пограничники Таджикистана вышли на операцию по ликвидации группы боевиков из Афганистана. Об этом пишет RT со ссылкой на слова начальника пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммада Улугоджаева.

По его заявлению, вооруженная группа из 10-12 человек проникла на территорию страны 26 августа в Фархорском районе на расстояние до 100 м.

Нарушители начали стрелять из автомата АК-74 и гранатометов РПГ по автомобилю «Нива», в котором были трое сотрудников лесхоза Таджикистана. Двое из них погибли.

«В пограничном отряде «Хамадони» объявлена тревога, в настоящее время идёт операция по обнаружению и ликвидации неизвестной афганской вооружённой группы», — добавил Мухаммад Улугоджаев.