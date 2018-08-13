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Не ходите, дети, в Африку гулять: в Кении туриста насмерть загрыз бегемот

13:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
468
0
#природа\n#туристы\n#Кения\n#Африка\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Мужчина слишком близко подошел к животному, чтобы сфотографировать.

 Кения. В Кении на озере Найваша бегемот насмерть загрыз туриста, который хотел его сфотографировать. Как пишут «Известия», также пострадал еще один человек. 
 
Турист из Китая по фамилии Чан подошел к животному слишком близко. Бегемот набросился на 66-летнего мужчину и укусил за грудную клетку.  
 
Также пострадал знакомый Чана. Он отделался синяками и небольшими травмами.  
 
Посольство Китая выпустило памятку, призывающую не подходить близко и не кормить бегемотов. Животное может разозлиться из-за громкого шума, вспышек камер и приближения человека. 
 
13:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
468
0
#природа\n#туристы\n#Кения\n#Африка\n#происшествие

 

 

 


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