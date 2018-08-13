Не ходите, дети, в Африку гулять: в Кении туриста насмерть загрыз бегемот

Мужчина слишком близко подошел к животному, чтобы сфотографировать.

Кения. В Кении на озере Найваша бегемот насмерть загрыз туриста, который хотел его сфотографировать. Как пишут « Известия », также пострадал еще один человек.

Турист из Китая по фамилии Чан подошел к животному слишком близко. Бегемот набросился на 66-летнего мужчину и укусил за грудную клетку.

Также пострадал знакомый Чана. Он отделался синяками и небольшими травмами.

Посольство Китая выпустило памятку, призывающую не подходить близко и не кормить бегемотов. Животное может разозлиться из-за громкого шума, вспышек камер и приближения человека.