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Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

12:38, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:38, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
417
0
#США\n#взлом\n#происшествие\n#тюрьма
Фото: pxhere.com
417
0

Служба безопасности обнаружила следы взлома в начале июля и сумела вернуть часть украденных денег.

Айдахо. США. Заключенные в американском штате Айдахо взломали тюремные планшеты и пополнили свои счета и украли 255 тыс. долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отметим, что планшеты JPay выдаются заключенным за хорошее поведение, или их привозят родственники. С помощью гаджета от одноименной частной компании осужденные могут покупать как музыку, книги или игры, так и продукты в тюремном магазине. Также разрешается онлайн-переписка с семьей.

Служба безопасности компании обнаружила следы взлома в начале июля и сумела вернуть часть украденных денег. Около 50 заключенных пополнили свои счета на тысячу долларов, максимальная сумма на одного хакера составила чуть меньше 10 тысяч.

Пойманным взломщикам закрыли доступ к покупкам, пока те не возместят ущерб, также им грозит ужесточение условий содержания из-за этого правонарушения. Pаботающие заключенные в тюрьмах штата Айдахо получают от 10 до 90 центов в час.

12:38, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
417
0
#США\n#взлом\n#происшествие\n#тюрьма

 

 

 


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