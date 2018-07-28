Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

Служба безопасности обнаружила следы взлома в начале июля и сумела вернуть часть украденных денег.

Айдахо. США. Заключенные в американском штате Айдахо взломали тюремные планшеты и пополнили свои счета и украли 255 тыс. долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отметим, что планшеты JPay выдаются заключенным за хорошее поведение, или их привозят родственники. С помощью гаджета от одноименной частной компании осужденные могут покупать как музыку, книги или игры, так и продукты в тюремном магазине. Также разрешается онлайн-переписка с семьей.

Служба безопасности компании обнаружила следы взлома в начале июля и сумела вернуть часть украденных денег. Около 50 заключенных пополнили свои счета на тысячу долларов, максимальная сумма на одного хакера составила чуть меньше 10 тысяч.

Пойманным взломщикам закрыли доступ к покупкам, пока те не возместят ущерб, также им грозит ужесточение условий содержания из-за этого правонарушения. Pаботающие заключенные в тюрьмах штата Айдахо получают от 10 до 90 центов в час.