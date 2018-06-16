Тело пропавшей обнаружили после вскрытия змеи.

Сулавеси. Индонезия. Восьмиметровый питон проглотил пожилую женщину в Индонезии. Как сообщает НТВ, 54-летняя Ва Тиба пошла проверить посадки на участке, расположенном примерно в километре от ее дома.

Домой женщина не вернулась. Утром следующего дня домочадцы забили тревогу. На помощь им пришли местные жители.

Во время поисков они обнаружили следы, обувь, фонарь и мачете. Спустя несколько часов удалось найти крупного питона с раздутым после еды желудком. Когда змею убили и вскрыли, внутри обнаружилось тело пропавшей.