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      Около 500 россиян не могут вылететь из Мексики из-за долга авиакомпании «Россия»

      10:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      172
      0
      #отдых\n#Мексика\n#авиаперевозки\n#самолёты\n#туристы\n#аэропорты\n#долги
      Фото: vk.com/rossiya_airlines
      172
      0

      В аэропорту пассажиров высадили из салона самолета после 8-ми часов ожидания вылета.

      Канкун. Мексика. Из аэропорта мексиканского города-курорта Канкун не могут вылететь  около 500 российских туристов из-за долга авиакомпании «Россия». Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.  

      По ее словам, пассажиров чартерного рейса FV5882 вернули в воздушную гавань города после восьмичасового ожидания рейса в салоне самолета, так как авиакомпания не выплатила задолженность за стоянку в аэропорту.  

      В связи с этим путешественники, подчеркнула Вольперт, обратились за помощью в консульство и посольство России в Мексике.  

      В свою очередь в пресс-службе авиакомпании сообщили, что официальный комментарий сложившейся ситуации будет опубликован позднее. Кроме этого, появившуюся информацию проверят сотрудники Ассоциации туроператоров России, так как пока к ним не обратился ни один пострадавший турист.  

      Отмечается, что Boeing «России» должен был прилететь с полуострова Юкатан во Внуково рано утром, 17 января. Однако до настоящего момента самолет продолжает находиться в Канкуне.  

      10:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      172
      0
      #отдых\n#Мексика\n#авиаперевозки\n#самолёты\n#туристы\n#аэропорты\n#долги

       

       

       

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