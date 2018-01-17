Около 500 россиян не могут вылететь из Мексики из-за долга авиакомпании «Россия»

В аэропорту пассажиров высадили из салона самолета после 8-ми часов ожидания вылета.

Канкун. Мексика. Из аэропорта мексиканского города-курорта Канкун не могут вылететь около 500 российских туристов из-за долга авиакомпании «Россия». Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

По ее словам, пассажиров чартерного рейса FV5882 вернули в воздушную гавань города после восьмичасового ожидания рейса в салоне самолета, так как авиакомпания не выплатила задолженность за стоянку в аэропорту.

В связи с этим путешественники, подчеркнула Вольперт, обратились за помощью в консульство и посольство России в Мексике.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании сообщили, что официальный комментарий сложившейся ситуации будет опубликован позднее. Кроме этого, появившуюся информацию проверят сотрудники Ассоциации туроператоров России, так как пока к ним не обратился ни один пострадавший турист.

Отмечается, что Boeing «России» должен был прилететь с полуострова Юкатан во Внуково рано утром, 17 января. Однако до настоящего момента самолет продолжает находиться в Канкуне.