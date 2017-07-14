Пытаясь сделать селфи в американском музее, девушка разбила экспонатов на 200 тысяч долларов

Постаменты с произведениями художников падали, как домино.

Лос-Анджелес. США. Неудачная попытка сделать селфи в музее привела к гибели нескольких экспонатов. Виновницей инцидента стала молодая посетительница галереи, ущерб оценили в 200 тысяч долларов, пишут «Известия».

На видеокадрах видно, как девушка снимает себя на фоне произведений художников. В поисках удачного ракурса в какой-то момент она присела на корточки и потеряла равновесие. При этом посетительница задела один из постаментов с объектами инсталляции. Те начали падать один за другим, как костяшки домино. Повалилось 10 предметов, безвозвратно были испорчены три фигуры из серии Hypercaine.

Авторам пострадавших художественных объектов были художники Саймон Берч, Джейкоб Блитцер, Габриеэль Чан и Глория Ю.