В результате авиаударов Турции на границе Сирии и Ирака погибли 5 человек

Девять ополченцев оказались ранены.

Турция. Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по позициям боевиков Курдской рабочей партии на северо-востоке Сирии и в районе Синджар в горах Ирака. Этим военные хотели предотвратить поставку оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов для атак на территории Турции, сообщают «Известия».

Воздушные удары были совершены около двух часов ночи во вторник, 25 апреля. В результате действий турецких военных погибли пять курдских повстанцев, девять оказались ранены. В ходе атаки была разрушена радиостанция Cira FM.

Во время авиаударов ВВС Турции одновременно задействовали 26 самолетов.