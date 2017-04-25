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      В результате авиаударов Турции на границе Сирии и Ирака погибли 5 человек

      12:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #Турция\n#Сирия\n#Ирак\n#ВВС\n#курды
      Фото: twitter.com/ntv
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      Девять ополченцев оказались ранены.

      Турция. Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по позициям боевиков Курдской рабочей партии на северо-востоке Сирии и в районе Синджар в горах Ирака. Этим военные хотели предотвратить поставку оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов для атак на территории Турции, сообщают «Известия».

      Воздушные удары были совершены около двух часов ночи во вторник, 25 апреля. В результате действий турецких военных погибли пять курдских повстанцев, девять оказались ранены. В ходе атаки была разрушена радиостанция Cira FM.

      Во время авиаударов ВВС Турции одновременно задействовали 26 самолетов.

      12:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #Турция\n#Сирия\n#Ирак\n#ВВС\n#курды
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