Ее рыночная стоимость превысила цену Apple.

Редмонд. США. Компания Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Об этом пишет «Газета.ру».

В настоящий момент рыночная стоимость Microsoft составляет около 2,48 триллиона долларов, когда Apple стоит 2,47 триллиона долларов.

С начала 2021 года акции компании поднялись в цене примерно на 51%, а у Apple лишь на 14%. Продажи компании Apple за последний квартал чуть упали, что связано с проблемами в цепочках поставок и нехваткой микросхем.

Проблемы с поставками обошлись им примерно в 6 миллиардов долларов. А выручка от продажи iPhone составила 38,87 млрд долларов, когда предполагалось собрать 41,51 млрд долларов.