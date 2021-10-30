Ее рыночная стоимость превысила цену Apple.
Редмонд. США. Компания Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Об этом пишет «Газета.ру».
В настоящий момент рыночная стоимость Microsoft составляет около 2,48 триллиона долларов, когда Apple стоит 2,47 триллиона долларов.
С начала 2021 года акции компании поднялись в цене примерно на 51%, а у Apple лишь на 14%. Продажи компании Apple за последний квартал чуть упали, что связано с проблемами в цепочках поставок и нехваткой микросхем.
Проблемы с поставками обошлись им примерно в 6 миллиардов долларов. А выручка от продажи iPhone составила 38,87 млрд долларов, когда предполагалось собрать 41,51 млрд долларов.