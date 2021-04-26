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В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через сутки

15:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через сутки
15:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
193
0
#технологии\n#информация\n#персональные данные\n#мобильные устройства\n#интернет\n#безопасность
Фото: pixabay.com
193
0

Популярный мессенджер разрабатывает новую опцию.

Создатели популярного мессенджера WhatsApp добавят в приложение новую функцию автоматического удаления сообщений. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Обновление пока находится в стадии разработки. Сообщается, что пользователи смогут установить автоматическое удаление сообщений через 24 часа после их отправки. Текст будет стираться и у отправителя, и у получателя как в личной переписке, так и в чатах. Сейчас мобильное приложение может автоматически стирать сообщения лишь через 7 дней после отправки.

Новая функция появится в одном из будущих обновлений мессенджера WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.

15:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
193
0
#технологии\n#информация\n#персональные данные\n#мобильные устройства\n#интернет\n#безопасность