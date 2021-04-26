В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через сутки

Популярный мессенджер разрабатывает новую опцию.

Создатели популярного мессенджера WhatsApp добавят в приложение новую функцию автоматического удаления сообщений. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Обновление пока находится в стадии разработки. Сообщается, что пользователи смогут установить автоматическое удаление сообщений через 24 часа после их отправки. Текст будет стираться и у отправителя, и у получателя как в личной переписке, так и в чатах. Сейчас мобильное приложение может автоматически стирать сообщения лишь через 7 дней после отправки.

Новая функция появится в одном из будущих обновлений мессенджера WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.