Еврокомиссия обвинила «ВКонтакте» и Telegram в использовании «пиратского» контента

По мнению экспертов ЕК, соцсеть и мессенджер дают возможность своим пользователям свободно обмениваться фильмами и книгами.



Брюссель. Бельгия. Еврокомиссия (ЕК, высший орган исполнительной власти Евросоюза) внесла «ВКонтакте» и Telegram в «пиратский список». Созданные в России социальную сеть и мессенджер обвинили в использовании незаконно присвоенного контента, пишет «Интерфакс»

Как отмечает агентство, «пиратский список» был создан Еврокомиссией в 2018 году в целях борьбы с нарушителями авторских прав. В нем имеется четыре раздела: онлайн-сервисы (именно в него включили приложения, созданные компанией Павла Дурова), платформы для онлайн-торговли, интернет-аптеки и офлайновые торговые площадки.

По мнению экспертов ЕК, у пользователей «ВКонтакте» есть возможность нелегального просмотра фильмов, в том числе через встроенный плеер, а также доступ к книгам, распространяемым на платной основе. При этом функция поиска соцсети позволяет легко находить и то, и другое.

Telegram включили в «черный список» за то, что руководство компании крайне вяло реагировало на претензии владельцев распространяемого пользователями контента. Кроме отправки файлов через переписку, нелегально присвоенными фильмами и книгами в мессенджере можно обмениваться через публичные каналы.