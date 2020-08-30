В Японии успешно испытали пилотируемый летающий автомобиль

Аппарат продержался в воздухе 4 минуты.

Токио. Япония. В Японии прошли испытания летающего автомобиля, разработанного компанией SkyDrive. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на агентство Associated Press.

Аппарат SD-03 продержался 4 минуты на высоте 2 метров. Пока автомобиль может находиться в воздухе около 5 минут и передвигаться со скоростью в несколько км/ч. В настоящее время разработчики работают над увеличением времени полёта и скорости.

Разработкой летающих автомобилей занимаются несколько стран, но проект SkyDrive является самым успешным. Этот вид транспорта не нуждается в специальных площадках для взлёта и посадки. В перспективе он станет полностью автономным. Для управления автомобилем не понадобится лицензия пилота.