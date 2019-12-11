В Канаде успешно испытали первый в мире самолет с электромотором

Его двигатель мощностью 750 лошадиных сил изготовлен в Австралии.

Ричмонд. Канада. В канадской провинции Британская Колумбия впервые поднялся в воздух коммерческий самолет, который полностью работает на электроэнергии. Об этом сообщает телеканал «360 градусов».

Воздушное судно создали инженеры компаний Harbour Air и magniX. Первая известна как крупнейший в Северной Америке производитель гидросамолетов, вторая - австралийская фирма по выпуску электродвигателей.

Шестиместный гидросамолет с электромотором мощностью 750 лошадиных сил совершил первый полет в городе Ричмонде, за штурвалом находился гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл.

В планах производителей - получение сертификатов. После этого начнется серийный выпуск экологически чистых воздушных судов.