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Названы самые опасные для здоровья смартфоны

18:03, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
18:03, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
707
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#исследования\n#мобильные телефоны\n#смартфоны\n#телефон
Фото: pixabay.com
707
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Наибольший показатель радиации у бюджетного телефона Xiaomi Mi A1.

США. Компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения. Как сообщает ФАН, наибольший показатель радиации зафиксирован у бюджетного телефона Xiaomi Mi A1.

При составлении рейтинга аналитики использовали результаты исследования немецкого ведомства по радиационной защите.

Максимальное допустимое значение радиационного излучения по европейским меркам составляет 2 Вт/кг. У Xiaomi Mi A1 этот показатель находится на отметке 1,75 Вт/кг. На втором месте –  OnePlus 5T с излучением в 1,68 Вт/кг. На третьем – Xiaomi Mi Max 3, его излучение равняется 1,58 Вт/кг. Кроме того, в список попали OnePlus 6T, HTC U12 life, Google Pixel 3 XL, iPhone 8 и ряд других смартфонов.

В рейтинг с минимальным уровнем опасного излучения попал Samsung Galaxy Note 8 – первое место в рейтинге самых безвредных для здоровья смартфонов с 0,17 Вт/кг. Вторым по безопасности исследователи назвали ZTE Axon Elite, третье место занял LG G7.

18:03, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
707
0
#исследования\n#мобильные телефоны\n#смартфоны\n#телефон

 

 

 


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