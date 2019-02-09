Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Наибольший показатель радиации у бюджетного телефона Xiaomi Mi A1.

США. Компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения. Как сообщает ФАН, наибольший показатель радиации зафиксирован у бюджетного телефона Xiaomi Mi A1.

При составлении рейтинга аналитики использовали результаты исследования немецкого ведомства по радиационной защите.

Максимальное допустимое значение радиационного излучения по европейским меркам составляет 2 Вт/кг. У Xiaomi Mi A1 этот показатель находится на отметке 1,75 Вт/кг. На втором месте – OnePlus 5T с излучением в 1,68 Вт/кг. На третьем – Xiaomi Mi Max 3, его излучение равняется 1,58 Вт/кг. Кроме того, в список попали OnePlus 6T, HTC U12 life, Google Pixel 3 XL, iPhone 8 и ряд других смартфонов.

В рейтинг с минимальным уровнем опасного излучения попал Samsung Galaxy Note 8 – первое место в рейтинге самых безвредных для здоровья смартфонов с 0,17 Вт/кг. Вторым по безопасности исследователи назвали ZTE Axon Elite, третье место занял LG G7.