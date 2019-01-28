Два женских манекена станут первыми пассажирами американского окололунного корабля Orion

В их «теле» установят датчики.
США. Пассажирские места на американском космическом корабле Orion займут два женских манекена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Хельга и Зоар отправятся в облет Луны, чтобы измерить уровень солнечной радиации, и радиации, приходящей из-за пределов Солнечной системы.
Для этого их торсы оснастят 5,6 тыс. датчиками. Электронику установят в наиболее чувствительных «органах» - в легких, желудке, матке и костном мозге.
Отмечается, что Зоар оденут в специальный радиационный жилет, когда Хельга не будет защищена от излучения.
Женское «тело» было выбрано по причине увеличивающегося числа женщин-космонавтов, а также из-за большей уязвимости организма для радиации.
Их миссия запланирована на июнь 2020 года.