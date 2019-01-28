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Два женских манекена станут первыми пассажирами американского окололунного корабля Orion

16:39, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
16:39, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#космос\n#США\n#женщины\n#радиация\n#Луна
Фото: Pixabay
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В их «теле» установят датчики.

США. Пассажирские места на американском космическом корабле Orion займут два женских манекена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Хельга и Зоар отправятся в облет Луны, чтобы измерить уровень солнечной радиации, и радиации, приходящей из-за пределов Солнечной системы.  

Для этого их торсы оснастят 5,6 тыс. датчиками. Электронику установят в наиболее чувствительных «органах» - в легких, желудке, матке и костном мозге.

Отмечается, что Зоар оденут в специальный радиационный жилет, когда Хельга не будет защищена от излучения.

Женское «тело» было выбрано по причине увеличивающегося числа женщин-космонавтов, а также из-за большей уязвимости организма для радиации.

Их миссия запланирована на июнь 2020 года.

16:39, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
15
0
#космос\n#США\n#женщины\n#радиация\n#Луна

 

 

 


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