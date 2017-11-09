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      Два человека погибли в результате обрушения дома в Ижевске

      Создатели Pokemon GO разработали игру во вселенной Гарри Поттера

      17:37, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:37, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      109
      0
      #литература\n#игры\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство
      Фото: pixabay.com
      109
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      Участники с головой погрузятся в виртуальный мир магов и чудовищ.  

      Сан-Франциско. США. «Гарри Поттер: Волшебники объединяются». Игру для мобильных устройств с таким названием выпустит в скором времени американская компания Niantic, известная как создатель Pokemon GO. 

      Как пишут «Известия», точную дату выхода новинки разработчики не называют. Известно, что она создана по мотивам вселенной волшебника Гарри Поттера из книг Джоан Роулинг. 

      «Игроки будут учить заклинания, исследовать окрестности и города, расположенные в их реальном мире, чтобы находить и сражаться с легендарными чудовищами, а также объединяться с другими, чтобы давать отпор могущественным врагам», — говорится в пресс-релизе Niantic. 

      Предыдущий хит от данного разработчика, игра Pokemon GO, была выпущена в июле 2016 года и на несколько месяцев стала популярной во всем мире.

      17:37, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      109
      0
      #литература\n#игры\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство

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