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      К 2025 году в японских мини-супермаркетах не останется продавцов

      10:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #общество\n#продавцы\n#магазины\n#потребители
      Фото: pixabay.com
      109
      0

      Правительство страны согласовало план по автоматизации магазинов.

      Моригути. Япония. Правительство Японии согласовало стратегию по автоматизации магазинов с 5 крупными сетями мини-супермаркетов. Она подразумевает внедрение системы обслуживания покупателей без продавцов, сообщают «Известия».

      На товары установят специальные чипы с данными, которые кассовый аппарат будет автоматически считывать из корзины покупателя. По данным разработчиков, это займет около 10 секунд. Затем система будет выдавать сдачу и чек. Укладку товаров по пакетам доверят специальному роботу.

      Данную систему уже протестировали в одном из магазинов в Моригути в префектуре Осака. Тотальное внедрение автоматизированных точек запланировано на 2025 год.

      Министерство экономики, торговли и промышленности надеется, что технологию в дальнейшем задействуют в супермаркетах и аптеках.

      Необходимость автоматизации японских магазинов вызвана нехваткой продавцов, поскольку их труд стал оцениваться дороже.

      10:35, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #общество\n#продавцы\n#магазины\n#потребители
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