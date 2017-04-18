К 2025 году в японских мини-супермаркетах не останется продавцов

Правительство страны согласовало план по автоматизации магазинов.

Моригути. Япония. Правительство Японии согласовало стратегию по автоматизации магазинов с 5 крупными сетями мини-супермаркетов. Она подразумевает внедрение системы обслуживания покупателей без продавцов, сообщают «Известия».

На товары установят специальные чипы с данными, которые кассовый аппарат будет автоматически считывать из корзины покупателя. По данным разработчиков, это займет около 10 секунд. Затем система будет выдавать сдачу и чек. Укладку товаров по пакетам доверят специальному роботу.

Данную систему уже протестировали в одном из магазинов в Моригути в префектуре Осака. Тотальное внедрение автоматизированных точек запланировано на 2025 год.

Министерство экономики, торговли и промышленности надеется, что технологию в дальнейшем задействуют в супермаркетах и аптеках.

Необходимость автоматизации японских магазинов вызвана нехваткой продавцов, поскольку их труд стал оцениваться дороже.