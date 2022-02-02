В Норвегии решили проверить, помогают ли очки от коронавируса

Осло. Норвегия. Способны ли обычные очки защитить от коронавируса, установят научно. Массовое тестирование на эту тему проведут ученые Норвежского института общественного здравоохранения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NRK.

Цель исследования – определить, способно ли стекло остановить попадание инфекции в организм через глаза.

В течение двух недель часть добровольцев в очках будет контактировать с окружающими, часть – находиться в самоизоляции. Затем специалисты сравнят показатели заражаемости COVID-19 среди каждой из групп.

К участию планируется привлечь не менее 20 тысяч человек. Кстати, параллельно такое же исследование проведут в Дании.