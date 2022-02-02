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В Норвегии решили проверить, помогают ли очки от коронавируса

13:45, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
В Норвегии решили проверить, помогают ли очки от коронавируса
13:45, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
733
0
#Норвегия\n#Дания\n#медицина\n#здоровье\n#ученые\n#исследования\n#инфекция\n#очки\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
733
0

В исследовании примут участие 20 тысяч добровольцев.

Осло. Норвегия. Способны ли обычные очки защитить от коронавируса, установят научно. Массовое тестирование на эту тему проведут ученые Норвежского института общественного здравоохранения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NRK.

Цель исследования – определить, способно ли стекло остановить попадание инфекции в организм через глаза.

В течение двух недель часть добровольцев в очках будет контактировать с окружающими, часть – находиться в самоизоляции. Затем специалисты сравнят показатели заражаемости COVID-19 среди каждой из групп.

К участию планируется привлечь не менее 20 тысяч человек. Кстати, параллельно такое же исследование проведут в Дании.

13:45, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
733
0
#Норвегия\n#Дания\n#медицина\n#здоровье\n#ученые\n#исследования\n#инфекция\n#очки\n#коронавирус