Биолог из США объяснила, как устроен омикрон-штамм коронавируса

Опасным его делают особенности поверхности.



Фэрфакс. США. О том, как новый штамм коронавируса может уклоняться от воздействия антител, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. Интервью с ученым опубликовал телеканал RT.

Биолог указала на особенности строения омикрон-штамма в сравнении с дельта-формой.

«В случае с «дельтой» у нас два мутационных события в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами. А у «омикрона» их десять», — приводит телеканал слова Барановой.

Как пояснила профессор, это помогает омикрон-штамму уходить от атак антител в человеческом организме. На поверхности мутировавшего коронавируса имеется 10 участков, на которые не может воздействовать иммунная защита.

В то же время Баранова считает, что полностью перед новым штаммом человечество не безоружно. Вакцины должны давать эффект и против обновленного коронавируса, тем более с учетом значительного числа привившихся. Поэтому темпы вакцинации снижать не следует.

Новый штамм коронавируса с повышенной склонностью к мутациям выявили в конце ноября на юге Африки. Для его обозначения специалисты используют греческую букву «омикрон».

Кстати, недавно китайские ученые объявили об обнаружении антитела, эффективного против всех штаммов коронавируса. Это дает шанс создать универсальную вакцину.