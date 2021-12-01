Китайские ученые открыли универсальное антитело против всех штаммов COVID-19

Молекула 35B5 связывается с неизменяемой при мутациях частью SARS-CoV-2.



Гуанчжоу. КНР. Антитело, эффективно противодействующее всем известным штаммам коронавируса, обнаружили в Китае. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в bioRxiv.

Открытие принадлежит группе медиков под руководством профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дена Кая. Способность блокировать различные варианты COVID-19 нашли у антитела 35B5. Оно содержалось в крови одного из пациентов, переболевшего коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Оказалось, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая имеется у всех разновидностей SARS-CoV-2 с начала мутаций. Открытие может стать основой для разработки универсальной вакцины от всех штаммов COVID-19, заявили ученые.