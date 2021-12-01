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Китайские ученые открыли универсальное антитело против всех штаммов COVID-19

17:50, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Китайские ученые открыли универсальное антитело против всех штаммов COVID-19
17:50, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#ученые\n#Китай\n#исследования
Фото: pixabay.com
159
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Молекула 35B5 связывается с неизменяемой при мутациях частью SARS-CoV-2.

Гуанчжоу. КНР. Антитело, эффективно противодействующее всем известным штаммам коронавируса, обнаружили в Китае. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в bioRxiv.

Открытие принадлежит группе медиков под руководством профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дена Кая. Способность блокировать различные варианты COVID-19 нашли у антитела 35B5. Оно содержалось в крови одного из пациентов, переболевшего коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Оказалось, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая имеется у всех разновидностей SARS-CoV-2 с начала мутаций. Открытие может стать основой для разработки универсальной вакцины от всех штаммов COVID-19, заявили ученые.

17:50, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
159
0
#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#ученые\n#Китай\n#исследования
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