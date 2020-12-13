Власти Германии анонсировали ужесточение карантинных мер с 16 декабря

Об этом объявила канцлер Ангела Меркель.



Берлин. Германия. Ужесточить противоэпидемические меры планируют власти Германии. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Немецкий лидер признала, что введенных 2 ноября ограничений оказалось недостаточно. Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти. С 16 декабря по 10 января в стране будет введен жесткий карантин с целью снизить темпы распространения COVID-19.

По словам Меркель, необходимые договоренности между федеральными и земельными властями достигнуты. Решено закрыть часть магазинов. Исключение сделают для продовольственных супермаркетов и тех точек, где продают жизненно необходимые товары. Также запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и торговлю пиротехникой.

Немцам придется отказаться от массовых встреч Рождества и Нового года – собрания в честь праздников запрещены. Закроют почти все школы и детские сады, учащихся переведут на дистанционку.