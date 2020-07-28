В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

Рост заболеваемости отмечается уже 2 недели.



Брюссель. Бельгия. В связи с приближением второй волны COVID-19 в европейских странах могут вернуть отмененные ранее ограничения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что ситуацию усугубляет то, что миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе.

В частности, в Каталонии за последние 2 недели выявили почти 8 тыс. новых заражений коронавирусом. Для сравнения, во всех остальных провинциях Испании зарегистрировано примерно столько же. Местные власти пообещали, что если в дальнейшем инфекцию не удастся взять под контроль в течение 10 дней, то в Каталонии придется вернуть некоторые меры «локдауна» - положения, при котором останавливается общественная жизнь. Глава правительства провинции Ким Торра призвал молодежь перестать устраивать домашние вечеринки, ставшие главным источником распространения COVID-19.

Также среди молодежи растет число заражений во Франции. Минздрав страны призвал лиц юного возраста не забывать носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Рост заболеваемости отмечается в последние 2 недели и в Германии. Здесь Минздрав ввел обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал в странах с высокими показателями распространения инфекции.

Ужесточить масочный режим планируют в Греции. Средства защиты обяжут носить не только в супермаркетах и общественном транспорте, но и в остальных закрытых помещениях, включая церкви. В стране продолжают отмечать рост числа заболеваний.

Второй «полный локдаун» могут ввести и в Бельгии. Но пока Национальный совет безопасности страны решил ограничиться частичным ужесточением действовавших мер защиты от COVID-19.