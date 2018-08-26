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Австралийские ученые нашли у человека новый «микроорган»

14:10, 26 августа, 2018
Анна Торхова
14:10, 26 августа, 2018
Анна Торхова
665
0
#медицина\n#здоровье\n#врачи\n#органы\n#исследования\n#ученые\n#Австралия
Фото: pixabay.com
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Он помогает иммунитету запоминать инфекцию и бороться с ней.

Сидней. Австралия. Австралийские ученые обнаружили в теле человека новый «микроорган». Структура получила название «субкапсулярный пролиферативный очаг», пишут «Известия».

Микроорган способен запоминать попавшую в организм инфекцию и обнаруживать её в случае повторного заражения организма.

Впервые «очаг» обнаружили над лимфатическим узлом у мышей.

В таком микрооргане находится скопление клеток памяти, которые помогают иммунитету запоминать инфекции.

14:10, 26 августа, 2018
Анна Торхова
665
0
#медицина\n#здоровье\n#врачи\n#органы\n#исследования\n#ученые\n#Австралия

 

 

 


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