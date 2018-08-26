Австралийские ученые нашли у человека новый «микроорган»

Он помогает иммунитету запоминать инфекцию и бороться с ней.
Сидней. Австралия. Австралийские ученые обнаружили в теле человека новый «микроорган». Структура получила название «субкапсулярный пролиферативный очаг», пишут «Известия».
Микроорган способен запоминать попавшую в организм инфекцию и обнаруживать её в случае повторного заражения организма.
Впервые «очаг» обнаружили над лимфатическим узлом у мышей.
В таком микрооргане находится скопление клеток памяти, которые помогают иммунитету запоминать инфекции.