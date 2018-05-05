Биологи из Массачусетса нашли связь между голоданием и старением

Открытие поможет ученым в разработке новых лекарств.

Массачусетс. США. Биологи из Массачусетского института выяснили, что голодание способствует появлению новых клеток и ускоряет процесс омоложения в два раза. Об этом пишет Life.

Эксперимент проводили на мышах. Грызунов не кормили 24 часа, после чего изъяли у них стволовые клетки. Оказалось, после голодания у животных изменился метаболизм. Вместо глюкозы начали расщепляться жирные кислоты, что простимулировало появление новых клеток и ускорило процесс омоложения.

По мнению ученых, это открытие поможет в разработке лекарств для лечения людей, которые выздоравливают после инфекций желудочно-кишечного тракта, и тех, кто прошел химиотерапию.