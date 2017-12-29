Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

Опыты показали, что в каждое живое существо «вмонтированы» внутренние весы.

Гетеборг. Швеция. Мозг реагирует на сигналы об увеличении массы тела. В этом убедились сотрудники Гетеборгского университета в Швеции после серии экспериментов, сообщает телеканал «360».

Автор исследования Джон-Олаф Янсон назвал такой механизм внутренними «напольными весами». При появлении лишнего веса тревожный сигнал от него подается в мозг.

Выяснить это помогли эксперименты на мышах. Грызуны сбрасывали излишки жира после того, как им имплантировали тяжелые капсулы.

Возможно, что данный процесс регулируется остеоцитами - клетками костной ткани позвоночных животных. Они реагируют на нагрузку, предполагают ученые. Это подтвердил опыт с трансгенной мышью, имеющей малое количество остеоцитов в костях. Она оставалась толстой даже после введения утяжелителей.

Кстати, эта история объясняет, почему жиреют люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Они не получают достаточную нагрузку на кости и организм не подает сигналы о лишнем весе.