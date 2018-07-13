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Цюрих и Женеву признали самыми дорогими городами для проживания

12:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
12:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
43
0
#рейтинг\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Швейцария\n#деньги
Фото: pixabay.com
43
0

Москва и Петербург оказались на 54-м и 51-м местах.

Швейцария. Исследователи банка UBS AG составили рейтинг самых дорогих городов для проживания. В список попали 77 городов, пишет Life.

Самыми дорогими эксперты признали Цюрих и Женеву. Для скромного проживания жителям Цюриха, не учитывая платы за жилье, нужно зарабатывать 4260 долларов. В Женеве - 4165 долларов, а в Нью-Йорке — 3673.

Кроме того, в первую пятерку попали Осло и Копенгаген.

Москва и Санкт-Петербург расположились в рейтинге на 54-м и 51-м местах соответственно. Минимальные затраты на проживание в столице составляют 2300 долларов, в Петербурге – 2260 долларов.

12:00, 13 июля, 2018
Анна Торхова
43
0
#рейтинг\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Швейцария\n#деньги

 

 

 


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