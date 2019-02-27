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В России могут разрешить получать высшее образование на дому

10:03, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:03, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
61
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#высшее образование\n#Минобрнауки\n#студенты\n#учеба\n#самообразование
Фото: pxhere.com
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Систему оценки знаний ученика Минобрнауки планирует разработать уже в 2019 году.

Москва. В России могут разрешить высшее и среднее профессиональное самообразование. Об этом пишут «Известия».

В 2019 году Минобрнауки планирует решить, как именно будут оценивать таких студентов. Пока в ведомстве думают о зачете отдельных курсов. В перспективе в стране могут появиться граждане с дипломом о «домашнем высшем».

По мнению директора Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяны Клячко, сдачу зачетов необходимо сделать платной. Так, по ее словам, студенты будут серьезнее относиться к экзамену. Речь идет о 2-5 тыс. рублей.

Минусами такого обучение назвали то, что обучающийся на дому не развивает коммуникативные навыки и не обрастает полезными связами. Также при дистанционном обучении студент может не сориентироваться в самостоятельном подборе необходимого материала.

10:03, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#высшее образование\n#Минобрнауки\n#студенты\n#учеба\n#самообразование

 

 

 


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