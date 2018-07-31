Во Франции школьникам запретят пользоваться телефонами

Также под запрет попадут планшеты, ноутбуки.

Париж. Франция. Парламент Франции одобрил законопроект о запрете пользоваться мобильными и другими устройствами в стенах школы. Правило распространяется на учащихся начальных и средних классов, пишет Российская Газета.

С инициативой забрать у детей устройства выступил еще во время своей предвыборной кампании Эммануэль Макрон.

Планируется, что такую практику в школах введут уже осенью. Однако пока не ясно, как в этом случае дети будут поддерживать связь с родителями.