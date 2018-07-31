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Во Франции школьникам запретят пользоваться телефонами

10:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
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#Париж\n#парламент\n#Франция\n#мобильные телефоны\n#планшет\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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Также под запрет попадут планшеты, ноутбуки.

Париж. Франция. Парламент Франции одобрил законопроект о запрете пользоваться мобильными и другими устройствами в стенах школы. Правило распространяется на учащихся начальных и средних классов, пишет Российская Газета.

С инициативой забрать у детей устройства выступил еще во время своей предвыборной кампании Эммануэль Макрон.

Планируется, что такую практику в школах введут уже осенью. Однако пока не ясно, как в этом случае дети будут поддерживать связь с родителями.

10:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
161
0
#Париж\n#парламент\n#Франция\n#мобильные телефоны\n#планшет\n#законопроект

 

 

 


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