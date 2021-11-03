Тарантино выставит на продажу вырезанные сцены из «Криминального чтива»

Не вошедшие в картину эпизоды смогут увидеть только покупатели.

Лос-Анджелес. США. Кинорежиссер Квентин Тарантино решил продать не вошедшие в итоговую версию сцены из фильма «Криминальное чтиво». С молотка уйдут 7 фрагментов в виде NFT, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на CNBC.

NFT представляет собой цифровой сертификат, который подтверждает право его обладателя владеть оригиналом какого-либо произведения искусства. Просмотреть их смогут только непосредственно покупатели. Продаются также рукопись сценария знаменитого фильма и аудиокоментарии режиссера.

«Криминальное чтиво» с Джоном Траволтой, Брюсом Уиллисом и Умой Турман вышло на экраны в 1994 году. Фильм получил премии «Золотой глобус», «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Также лента снискала любовь многочисленных поклонников по всему миру. В 2013 году картину внесли в Национальный реестр фильмов США за историческое, культурное и эстетическое значение для страны.