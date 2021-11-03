Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Тарантино выставит на продажу вырезанные сцены из «Криминального чтива»

12:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Тарантино выставит на продажу вырезанные сцены из «Криминального чтива»
12:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
121
0
#США\n#культура\n#кино\n#кинематограф\n#искусство\n#Голливуд\n#голливудские звезды\n#популярность\n#аукцион
Фото: twitter.com/kinopoiskru
121
0

Не вошедшие в картину эпизоды смогут увидеть только покупатели.

Лос-Анджелес. США. Кинорежиссер Квентин Тарантино решил продать не вошедшие в итоговую версию сцены из фильма «Криминальное чтиво». С молотка уйдут 7 фрагментов в виде NFT, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на CNBC.

NFT представляет собой цифровой сертификат, который подтверждает право его обладателя владеть оригиналом какого-либо произведения искусства. Просмотреть их смогут только непосредственно покупатели. Продаются также рукопись сценария знаменитого фильма и аудиокоментарии режиссера.

«Криминальное чтиво» с Джоном Траволтой, Брюсом Уиллисом и Умой Турман вышло на экраны в 1994 году. Фильм получил премии «Золотой глобус», «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Также лента снискала любовь многочисленных поклонников по всему миру. В 2013 году картину внесли в Национальный реестр фильмов США за историческое, культурное и эстетическое значение для страны.

12:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
121
0
#США\n#культура\n#кино\n#кинематограф\n#искусство\n#Голливуд\n#голливудские звезды\n#популярность\n#аукцион
?>