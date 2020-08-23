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В Сети появился новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

10:45, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
В Сети появился новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»
10:45, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
174
0
#США\n#кино\n#премьеры\n#Голливуд
Фото: YouTube (кадр из видео)
174
0

Премьера назначена на 1 октября 2020 года.

Голливуд. США. В США в рамках онлайн-фестиваля DC FanDome 22 августа показали новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984». Как пишут «Известия» ролик позже был опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Главную роль, как и в первом кинокомиксе, сыграет Галь Гадот. В новом фильме героиня познакомится с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), добывающим различные артефакты, чтобы с их помощью обрести суперсилу.

Один из волшебных предметов превращает историка (Кристен Уиг) в дикую кошку по имени Гепарда, которая, наряду с Лордом, становится антагонистом Чудо-женщины.

К своей роли также вернется Крис Пайн, сыгравший капитана Стива Тревора в «Чудо-женщине». Однако его персонаж поприсутствует в картине в качестве воспоминания.

WONDER WOMAN 1984 Trailer #2 | NEW (2020) Gal Gadot, DC FanDome

WONDER WOMAN 1984 Trailer #2 | NEW (2020) Gal Gadot, DC FanDome A brand-new official trailer for WONDER WOMAN 1984 arrives during the DC FanDome event! PLOT:...

Отметим, что премьера фильма «Чудо-женщина: 1984» в российском прокате должна была состояться 4 июня, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 1 октября 2020 года.

Также в рамках фестиваля проанонсировали новый «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли и концепты «Чёрного Адама» и нового «Флэша».

10:45, 23 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
174
0
#США\n#кино\n#премьеры\n#Голливуд

 

 

 


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