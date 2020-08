В Сети появился новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

Голливуд. США. В США в рамках онлайн-фестиваля DC FanDome 22 августа показали новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984». Как пишут «Известия» ролик позже был опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Главную роль, как и в первом кинокомиксе, сыграет Галь Гадот. В новом фильме героиня познакомится с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), добывающим различные артефакты, чтобы с их помощью обрести суперсилу.

Один из волшебных предметов превращает историка (Кристен Уиг) в дикую кошку по имени Гепарда, которая, наряду с Лордом, становится антагонистом Чудо-женщины.

К своей роли также вернется Крис Пайн, сыгравший капитана Стива Тревора в «Чудо-женщине». Однако его персонаж поприсутствует в картине в качестве воспоминания.

WONDER WOMAN 1984 Trailer #2 | NEW (2020) Gal Gadot, DC FanDome A brand-new official trailer for WONDER WOMAN 1984 arrives during the DC FanDome event! PLOT:...