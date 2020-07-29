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За триптих Бэнкси о беженцах покупатель заплатил 2,9 млн долларов

10:03, 29 июля, 2020
Евгений Кандаков
За триптих Бэнкси о беженцах покупатель заплатил 2,9 млн долларов
10:03, 29 июля, 2020
Евгений Кандаков
628
0
#культура\n#художники\n#Бэнкси\n#аукцион\n#картины\n#благотворительность
Фото: instagram.com/sothebys
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Средства пойдут на благотворительные цели.

Лондон. Великобритания. Объединенные темой стремящихся в Европу беженцев 3 картины уличного художника Бэнкси были проданы на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Покупатель выложил за них 2,23 млн фунтов стерлингов (2,9 млн долларов США или более 210 млн рублей), сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Триптих называется «Вид на Средиземное море 2017». Картины посвящены трагедии беженцев, на них изображены бурное море, спасательные круги и жилеты. Эксперты предварительно оценивали работы в 2-3 раза дешевле, чем их удалось продать.

Ранее триптих украшал одно из помещений отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Вырученные от продажи картин средства будут пожертвованы больнице в Вифлееме. На них построят новое отделение для лечения острых инсультов и закупят реабилитационное оборудование для детей.

Уличный художник, выступающий под псевдонимом Бэнкси, добился мировой известности благодаря мастерству и злободневной тематике своих работ. Они затрагивают проблемы политики, войны и капитализма. Кто скрывается за псевдонимом, до сих пор неизвестно.

10:03, 29 июля, 2020
Евгений Кандаков
628
0
#культура\n#художники\n#Бэнкси\n#аукцион\n#картины\n#благотворительность

 

 

 


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