Disney планирует перезапустить «Один дома» с Маколеем Калкином

Повзрослевший исполнитель главной роли сыграет, возможно, руководителя охранного агентства.



Бербанк. США. Кинокомпания Disney намерена снять новую версию культовой рождественской комедии «Один дома». Как сообщает kulturomania.ru, в ней может появиться и Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильме 1990 года.

В новой ленте повзрослевший Кевин возглавит охранную компанию, которая защищает дом нового маленького героя по имени Макс (его сыграет Арчи Йейтс).

Кастинг на роль Кевина не завершен, но источники не исключают, что выбор падет на Маколея Калкина.

Судя по просочившимся в прессу данным, как и раньше, мальчику придется в одиночку обороняться от проникших в дом злоумышленников. Родителей Макса сыграют Элли Кемпер и Роб Делани. Режиссером фильма назначен Дэн Мазер.

Напомним, первый фильм из серии «Один дома» с Маколеем Калкином собрал в США в 1990 году 285 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов. На фоне этого успеха было снято несколько продолжений.