Российский фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Режиссер картины – Кантемир Балагов, действие происходит в послеблокадном Ленинграде.

Беверли-Хиллз. США. Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил шанс получить «Оскара». Картина вошла в шорт-лист знаменитой премии американской киноакадемии в номинации «Лучший иностранный фильм», сообщает "Интерфакс".

События, изложенные в ленте, происходят в послеблокадном Ленинграде в 1945 году. Две подруги-фронтовички пытаются заново привыкнуть к мирной жизни.

Фильм уже получил две награды 72-го Каннского международного кинофестиваля: за лучшую режиссуру и особый приз FIPRESCI - Международной федерации кинопрессы.

С «Дылдой» конкурируют 9 лент из других стран мира. Среди них – «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара, «Паразиты» (Южная Корея, режиссер Пон Чжун Хо), «Отверженные» (Франция, Ладж Ли), «Раскрашенная птица» (Чехия, Вацлав Маргоул), «Правда и справедливость» (Эстония, Танел Тоом), «Атлантика» (Сенегал, Мати Диоп), «Те, кто остался» (Венгрия, Барнабаш Тот), «Страна меда» (Северная Македония, Тамара Котевска и Любомир Стефанов), а также «Тело Христово» (Польша, Ян Комаса).

Список номинантов премии будет объявлен 13 января. 92-я церемонии вручения «Оскаров» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.